32 مستفيدا من برنامج التأهيل بأمن الدولة

يواصل برنامج الرعاية والتأهيل الذي تشرف عليه رئاسة أمن الدولة تقديم حزمة من الدورات وورش العمل ضمن برامج مختلفة تقدمها الرعاية اللاحقة في البرنامج لمستفيديه وعائلاتهم، وللأسبوع الثالث على التوالي. وبدأ البرنامج هذا الأسبوع بورشات العمل والدورات والجلسات المختلفة للدفعة السادسة بعد تخريج دفعتين سابقتين خلال الأسبوعين المنصرمين. ويأتي البرنامج - الذي أوقفت الجائحة عمله خلال الفترة السابقة - بطريقة مختلفة عما كان عليه سابقا، حيث اكتفى بإقامة المستفيد وعائلته لمدة أسبوع واحد بدلا من أسبوعين في أحد فنادق المنطقة الشرقية، كما أوقف حفل التخرج الذي يقيمه للمستفيدين وعوائلهم، تماشيا مع الاحترازات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا ، ولهذا جاء برنامج الدورات والجلسات الفردية مضغوطا نسبيا ليتلاءم مع تلك الاحترازات. وكان برنامج الرعاية والتأهيل خرّج خلال الأسبوعين المنصرمين 22 مستفيدا خلال الدفعة الرابعة والخامسة على التوالي، ويزمع خلال هذا الأسبوع تخريج 10 مستفيدين آخرين ليكون مجموع المستفيدين الذين سيتخرجون مع نهاية هذا الأسبوع 32 مستفيدا. وقال منسق قسم التدريب والمناهج في برنامج الرعاية والتأهيل منهال الجلواح إن البرنامج يقدم لكل دفعة من المستفيدين حزمة من البرامج والورش التدريبية، وفقا لاحتياجات المستفيدين سواء أكانت نفسية أو اجتماعية أو مهنية، وفي كل ورشة يتم الحرص على أن يكتسب المستفيدون وأسرهم مهارات معينة، وسيقدم خلال هذا الأسبوع مجموعة من الدورات من بينها مهارات الاتصال وبناء العلاقات الإنسانية والتحديات ما بعد الإفراج، ومهارات العمل والتعامل مع الضغوط والفن التشكيلي وأمن المعلومات والإسعافات الأولية والغذاء الصحي.



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