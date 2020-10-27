تدشين مهرجان كسوة البركة بالشرقية

وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية بالدمام المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي نيابة عنه، وعن أعضاء مجلس الإدارة، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته لهذه المناسبة الخيرية. وأكد المدير التنفيذي في البركة الخيرية والمشرف العام على برنامج كسوة البركة سعد بن محمد الأحمري أن مهرجان كسوة البركة يستمر لمدة 10 أيام، وذلك في مركز البركة الاجتماعي بالدمام بالشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، لتوزيع أكثر من 250 ألف قطعة ذات جودة عالية، من ملابس نساء وأطفال وأحذية ومستلزمات منزلية. وأشار إلى أن المهرجان يستفيد منه جميع مستفيدي جمعيات البر الخيرية وتراحم الشرقية والبركة الخيرية، ويقدر عدد الأسر فيها بأكثر من 2000 أسرة، وعدد المستفيدين أكثر من 7500 مستفيد.
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