تجهيز وتعقيم 5600 عربة مخصصة لضيوف الرحمن

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 عربة كهربائية و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفا، لخدمة قاصدي المسجد الحرام مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامتهم. وتعمل إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام على تعقيم جميع العربات بشكل فوري قبل الاستخدام وبعده، ويتم وضع ملصقات التعقيم للتأكيد من أن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.

تفعيل نقاط التوزيع

فعلت إدارة التنقل سبعة مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات، أربعة منها داخل المسجد الحرام، وثلاثة مواقع خارجه، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، عند طلب الخدمة وتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك لسلامة ضيوف بيت الله الحرام. وأكد أحد المستفيدين من خدمات العربات فؤاد الهاشمي عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالخدمات المتكاملة المقدمة في المسجد الحرام والأخذ بإجراءات السلامة للقاصدين والمعتمرين في ظل ظروف جائحة كورونا الاستثنائية. بدوره بين المستفيد رامي حمزة أن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي بيت الله الحرام محل تقدير من الجميع، وقال: لقد لمسنا الاهتمام والعناية بالتعقيم والتطهير والحرص على سلامة مرتادي البيت العتيق.

35 ألف زهرة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الزراعة والصيانة الدورية في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة؛ لتهيئة الحدائق العامة والمتنزهات لمرتاديها، حيث تم زراعة 35 ألف زهرة من البفتة متعددة الألوان وزهور الأمرنتس، وذلك لتحسين وتجميل أحياء وشوارع وميادين مكة المكرمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتضمنت الأعمال المُنفذة من قِبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة على صيانة ونظافة الملاعب والحدائق العامة، حيث تم مؤخراً القيام بأعمال الصيانة لملعب النسيم، وحديقة الرجاء بالعدل، وحديقة النجمة بالنوارية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتهيئة الحدائق والمنتزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وتحسين المشهد البصري للعاصمة المقدسة. يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت، أول من أمس، عن ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة، وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من الأحد المقبل.

بروتوكولات استحقاق العمرة

- 18- 50 عاما الفئة العمرية لمعتمري الخارج

- تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا الجديد

- لا تتجاوز شهادة الفحص 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة

- الحجز المسبق لأداء العمرة والزيارة بتطبيق "اعتمرنا"

- تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر

* المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر

- السكن وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة

- النقل بين المنافذ والسكن وخدمة التأمين الشامل

- خدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات

- قائد مرشد لكل مجموعة