السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي ينقذ 113 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر



تونس 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

أعلن الحرس البحري التونسي اليوم ، أن قواته تمكنت من إنقاذ 113 مهاجراً غير شرعي من عدة جنسيات افريقية، إلى جانب عدد من التونسيين في عرض البحر أثناء عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، انطلاقاً من الشواطئ التونسية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، إن وحدات الحرس البحري بمحافظتي صفاقس والمهدية انقذت 113 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن مركب صيد في عرض البحر، مشيراً إلى أنه جرى نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء محافظة صفاقس لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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