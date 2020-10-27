السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تسجل 31 إصابة بفيروس كورونا



كينشاسا 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات أستقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة .

// انتهى //

01:35ت م

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كينشاسا 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات أستقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة .// انتهى //01:35ت م0239

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