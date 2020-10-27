السعودية اليوم / مصر تسجل 167 إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة



القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

سجلت مصر 167 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 98981 حالة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6211 حالة وفاة.

// انتهى //

01:33ت م

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القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسجلت مصر 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ,و12 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106707 إصابات .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 98981 حالة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6211 حالة وفاة.// انتهى //01:33ت م0238

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