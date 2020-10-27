السعودية اليوم / مالي تسجل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا



باماكو 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت مالي تسعة إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.

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01:01ت م

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باماكو 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسجّلت مالي تسعة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.// انتهى //01:01ت م0234

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