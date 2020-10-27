السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي : عقوبة مخالفة نظام المراعي والغابات تصل إلى 50 ألف ريال لكل طن



الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخالفة نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية والقاضي بمنع قطع الأشجار والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكدت متابعتها لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، ويعزز جودة الحياة في المملكة.

وأوضحت أن القوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أوالفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن، مهيبة بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، والحذر من الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.

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23:25ت م

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