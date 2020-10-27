السعودية اليوم / جامعة طيبة تحقق نتائج متقدمة في معيار نسبة الارتباط الوظيفي



المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

حققت جامعة طيبة بالمدينة المنورة نتائج متقدمة في معيار نسبة الارتباط الوظيفي، وذلك ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي 2019م.

وحققت الجامعة نسب عالية في معيارين من معايير التقييم، حيث حصلت الجامعة على نسبة 81% في معيار نسبة الارتباط الوظيفي المستدام للعام 2019م، كما حصلت على نسبة عالية في معيار معدل الزيادة في نسبة الارتباط الوظيفي المستدام لعام 2018م.

وأشاد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني بجهود منسوبي الجامعة كافة، الذين يسعون بجهد وإخلاص لتشريف جامعتهم، ورفع أدائها على المستويات كافة، منوها بأن جامعة طيبة متفوقة دائمة بمخرجاتها وتعمل على قياس مستوى الأداء بشكل دوري ضمن خططها الإستراتيجية.

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23:15ت م

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