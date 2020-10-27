السعودية اليوم / لبنان تسجل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 9 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 796 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 35802، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 579 حالة وفاة .

// انتهى //

22:02ت م

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بيروت 9 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 72186 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 35802، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 579 حالة وفاة .// انتهى //22:02ت م0210

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