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ملك الأردن: الواسطة عندي خط أحمر
أكد أن حماية متابعات الخليج 365 أولوية قصوى
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، أن سيادة القانون وحماية متابعات الخليج 365 أولوية قصوى، مشددًا على “عدم قبول الواسطة من أي كان”، وقال: “هذا بالنسبة لي خط أحمر”.
وأشار خلال لقائه المحافظين، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى “ضرورة العمل بروح الفريق ومواصلة التنسيق والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، لضمان تطبيق القانون، خصوصًا في التعامل مع المطلوبين ممن يعتدون على المواطنين ويعبثون بأمن الوطن”.
وشدد ملك الأردن على أهمية دور الحكام الإداريين في هذه الظروف الاستثنائية، وقال: “التواصل بين المسؤول والمواطن أهم شيء”.
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد العاهل الأردني على أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن إجراء الانتخابات بشفافية، وتوفير التدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين.
وتابع: “صحة متابعات الخليج 365 أولوية بالنسبة لي”.
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