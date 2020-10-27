- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الفهيدي: 42 رجلًا أصيبوا بسرطان الثدي في السعودية العام الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفهيدي: 42 رجلًا أصيبوا بسرطان الثدي في السعودية العام الماضي
معدلات الإصابة في المملكة منخفضة مقارنة بالأرقام العالمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الدكتور متعب الفهيدي، استشاري أورام الثدي، أنه تم تشخيص 12000 إصابة بسرطان الثدي خلال العام الماضي في المملكة، من بينها 42 حالة إصابة عند الرجال.
وأضاف الفهيدي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الاثنين، أن هذا بحسب آخر إحصائية للأورام في المملكة، موضحًا أن إصابات الرجال أسوأ من إصابات النساء.
وتابع أن معدلات الإصابة بسرطان الثدي في المملكة منخفضة مقارنة بالأرقام العالمية، حيث يتم تشخيص 27 حالة سرطان ثدي بين كل 100 ألف امرأة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الفهيدي: 42 رجلًا أصيبوا بسرطان الثدي في السعودية العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.