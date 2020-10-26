شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم مكالمات «خدمات العملاء».. استغلال وممارسة تستحق التعويض والان نبدء بالتفاصيل

رأى مختصون وقانونيون في تصريحات لـ«اليوم» أن تحميل العملاء رسوما مالية مقابل اتصالهم بأرقام الشكاوى أو طلب الخدمات «خدمة العملاء»، بعد أن كانت مجانية بلا مقابل، هو نوع من الاستغلال لحاجة العملاء للخدمة، إضافة لكونها استنزافا لأموالهم من خلال طول فترة الانتظار حتى تلقي الرد لفرض الاستماع للإعلان إجباريا، مشيرين إلى أهمية تمكين المستهلك من التحدث للموظف مباشرة دون الدخول للقوائم الفرعية أو إجباره على الاستماع للرسائل التسويقية.

مدة الانتظار استنزاف لأموال العملاء ومكاسب للشركات

رأت المستشار والمتخصص في علم اجتماع الجريمة د. الهنوف الحقيل، أن تحمل المواطن لتكلفة الاتصال للحصول على الخدمات، هو نوع من الاستغلال، لكونه مقابل الإبلاغ عن تقصير من مقدمها، مشيرة إلى أن هذا الاتصال يصب في مصلحة الجهة قبل أن يصب في مصلحة المواطن، لأنها ستعمل على علاج قصورها وبالتالي تحسين جودة خدماتها.

وأضافت أنه ينبغي على وزارة التجارة أو الجهات المعنية وضع آلية ونظام كما هو بالسابق لحفظ حق العميل مع هيئة الاتصالات، موضحة أن العديد من الجهات استغلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة للحصول على أموال من العميل.

حق العميل مسؤولية «التجارة»

استهداف أموال العميل بلا خدمة

أكد المدرب في التدريب التقني والمستشار الإعلامي أحمد أبوحسان أن خدمات العملاء تظل واجهة الكثير من القطاعات الخاصة والحكومية والتي أصبحت غالبية خدماتها من خلال الهاتف المجاني الذي تحول فجأة إلى خدمات مدفوعة، وكشف عن تجربته التي كبدته قيمة اتصالات من خارج المملكة على أحد أرقام البنوك الذي كتب خلف بطاقته الرقم المجاني ليكتشف أنه تكبد مبلغا يتجاوز 300 ريال قيمة مكالماته مع البنك بشأن خدماته، مشيرا إلى أن هذه الرسوم استهداف لحاجة العميل دون تقديم أي خدمات تذكر.

وانتقد ترويج شركات الاتصالات في السابق لحقيقة أن الأرقام التي تبدأ بـ 9200 بأنها مجانية، مؤكدا أنه بعد تزايد الجهات المشتركة في تلك الخدمة تحولت للأسف إلى «مدفوعة».

وأوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أنه يحق للمستفيدين من الخدمة تقديم تظلم إلى الجهة التي تقوم بتحويل اتصالاتها إلى أرقام مدفوعة دون إشعار طالب الخدمة، موضحا أن التظلم إلى الجهة خلال ستين يوما من تاريخ سحب مبلغ الرصيد من حسابه.

واستطرد: وهنا نكون أمام أحد احتمالين، الأول هو عدم رد الجهة على التظلم خلال 60 يوما وهنا يحق للمستفيد من الخدمة رفع دعوى تعويض أمام القضاء الإداري وفي حال ثبوت خطأ الجهة والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر على العميل يحكم له بالتعويض استنادا لتوفر عناصر المسؤولية ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك.

وأضاف المالكي، إن الاحتمال الثاني هو رد الجهة على التظلم وفي هذه الحالة يحق للمستفيد رفع دعوى تعويض أيضا إذا لم يكن رد الجهة في صالح طالب الخدمة ولم تقم بإعادة المبالغ المحصلة إلى حساب المستفيد، متابعا: من الواجب على هذه الجهات إشعار المستفيدين بوجود رسوم على أي خدمة تقدم لهم حتى يكون له الخيار في الاستفادة منها، أو تجنبها وحتى لا تقع الجهة تحت طائلة مخالفة الأنظمة والتعليمات والتي تحظر فرض رسوم على المستفيدين من الخدمات المجانية إلا وفق ما قررته الأنظمة واللوائح.

التظلم خلال 60 يوما من تاريخ سحب مبلغ الرصيد

”الخليج 365” حاولت التواصل مع هيئة الاتصال وتقنية المعلومات من خلال الرقم 19966 لاستطلاع رأيها في القضية من خلال المتحدث الرسمي للهيئة، كما تم إرسال بريد إلكتروني للهيئة والتواصل والتعقيب عدة مرات دون تجاوب.

”الخليج 365” تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الذي أوضح أن جهات الشكوى أو الحصول على خدمة، من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع في المملكة.

«حماية المستهلك»: ممارسات سلبية

أوضحت جمعية حماية المستهلك أنه يجب على الجهات إتاحة المزيد من قنوات التواصل المجانية والمباشرة مع المستهلكين مثل البريد الإلكتروني والتفاعل السريع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، كذلك تسهيل الوصول للمعلومات من خلال الموقع وعدم الاكتفاء بقناة اتصال مدفوعة مثل بعض أرقام الـ 9200 والتي قد تحمل المستهلك تكاليف إضافية عليه للحصول على استفسار أو خدمة من الجهة بسبب أن المكالمة تحتوي على رد آلي لتسويق خدمات الجهة ويتحمل المستهلك قيمة فاتورة انتظاره لفترات انتظار طويلة ليتم الرد عليه، مما قد يفقد هذه الجهات الكثير من المستهلكين بسبب أن مثل هذه الممارسات تكون سلبية في تجربة المستهلك.

وأكدت الجمعية أن لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دورا كبيرا لحل مثل هذه الإشكاليات، فيما تقترح الجمعية أن يكون هنالك تحديد سعر ثابت للمكالمة بغض النظر عن مدتها، أو أن يكون احتساب أجر المكالمة بداية من الدقيقة الثانية بعد أن يتم تعريف المستهلك بوقت الانتظار المتوقع وإتاحة فرصة خدمة معاودة الاتصال بدون أن يفقد دوره في الانتظار، كما يجب أن يكون هنالك تمكين للمستهلك من التحدث للموظف مباشرة دون الدخول للقوائم الفرعية أو إجباره على الاستماع للرسائل التسويقية حتى يتم الانتهاء منها واختيار نوع الطلب.

«هيئة الاتصالات» تلتزم الصمت

«التجارة» ترد: ليس من اختصاصنا

قالت الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية د. عبلة مرشد: للأسف تحميل طالب الخدمة تكلفة الاتصال إجراء استحدث قبل فترة ليست بعيدة؛ تتبعه جميع الجهات الخدمية لتحقيق مكاسب مادية لسد عجز احتياجاتها في جوانب أخرى على حساب المستهلك، رغم أن المستهلك عندما يتصل بجهة خدمية في الغالب لن يكون اتصاله إلا بسبب قصور في الخدمة أو لمشكلة يعانيها من تلك الجهة، أو استفسار مهم يحتاج فيه إلى التواصل مع الجهة مقدمة الخدمة، مستطردة: وكأن فرض الرسوم أصبح لمعاقبة المستهلك ودفعه إلى عدم التواصل أو الشكوى أو الاستفسار.

وأضافت: الأكثر إثارة للدهشة، أن جميع تلك الجهات خاصة بعد فرض تلك الرسوم زادت من المدة التي تجعل المتصل ينتظر فيها على الخط حتى يتفضل أحدهم بالرد، ليضطر المتصل للاستماع إجباريا للإعلانات التي يقدمها مقدم الخدمة عن نفسه على حسابه، متابعة: الإشكالية الأكبر هي أن اتصالا واحدا ليس كفيلا بحل مشكلة المتصل، إذ يضطر في الكثير من الحالات لتكرار الاتصال أكثر من مرة، ما يكبده مزيدا من الأعباء المالية الإجبارية وغير المبررة للوصول إلى حقه بالحصول على الخدمة الملائمة

ودعت د. عبلة لأهمية أن تكون هناك مراجعة من الجهات المعنية لتلك الإجراءات المستحدثة التي لا تخدم جودة الأداء كما لا تراعي مصلحة المواطن الذي يمثل الطرف الأضعف في المعادلة، معربة عن تطلعها لعودة الأمور إلى نصابه الصحيح.