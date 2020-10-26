شكرا لمتابعة خبر عن تعذر وصول المعلمين والطلاب إلى منصة «مدرستي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدث خلل فني في منصة "مدرستي" اليوم الاثنين، حيث تعذر دخول المستفيدين منها على المنصة من معلمين وطلاب، ولم يستطيعوا الوصول إلى الحصص ونقل الدروس للطلاب عبر "التيمز".

ودعت المنصة، المستفيدين إلى متابعة دروسهم عبر ميكروسوفت تيمز، بسبب تعثر المنصة مقدمة اعتذارها عن الخلل الطارئ، فيما شهدت الأسبوع الماضي كفاءة عالية في الأداء، ولَم تشهد تعثرًا طيلة الأسبوع.