شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» تكشف عن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، أنه ‏بلغت قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، أنه ‏بلغت قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 25 أكتوبر، 599.797 مليار ريال، باتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ. وأوضحت الهيئة، أن عدد البيانات المفسوخة 2,586,150؛ بينما حجم البضاعة المفسوخة 131,357,851 طنًا، فيما الفسخ تم عبر 36 منفذًا.

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