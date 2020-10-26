شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المرور السري يضبط بعض مخالفين في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت دوريات المرور السري في منطقة الرياض من رصد وضبط بعض قائدى المركبات المخالفين. تمكنت دوريات المرور السري في منطقة الرياض من رصد وضبط بعض قائدى المركبات المخالفين. وشملت عمليات الضبط الإطاحة بقائد مركبة قاد سيارته بسرعة جنونية فضلا عن سائق آخر قام بطمس لوحة المركبة التي يقودها. كما شملت عمليات الضبط إيقاف مركبات لسيرها بدون تشغيل المصابيح الأمامية وأخرى تم طمس لوحتها، وطبق المرور السري العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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