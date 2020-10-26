شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 361 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 331,691 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 17 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 5313 حالة وفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة المدينة المنورة سجلت اليوم أعلى إصابات بفيروس كورونا في المملكة بعدما سجلت ٦١ إصابة جديدة.