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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ضوابط ترخيص ممارسي الوخذ الإبري.

وقال المركز عبر انفوجرافيك نشره في تويتر أنه في حال ممارسة الوخز الابري كممارسة مستقلة ، فلابد للممارس أن يكون حاصلا على درجة علمية في الوخز الإبري أو ما يعادلها من جامعة أو جهة معترف بها من قبل وزارة التعليم والمركز الوطني ، يتم تصنيف الحاصلون على دبلوم لايقل عن سنتين في تخصص الوخز الإبري أو مايعادله كفنيين.

وأضاف أن ضوابط الممارسة الإضافية تكون مصنفة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وتكون للحاصلون علي بكالوريوس الطب والجراحة أو جراحة الفم والاسنان ، ولابد أن يكون حاصل على برنامج تدريبي في مجال العلاج بالوخز الابري معترفا به من المركز الوطني لعدد لايقل عن 200 ساعة بدوام كامل.

وأشار إلى أن الحاصلون على بكالوريوس في العلاج الطبيعي يجب يكونوا حاصلين على برنامج تدريبي في مجال العلاج بالوخز معترفا به لعدد لايقل من 500ساعة.