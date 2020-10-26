شكرا لمتابعة خبر عن رصد نجم يُومض باللونين الأحمر والأخضر في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الاثنين، عن رصد نجم يُومِضُ باللونين الأحمر والأخضر منخفضًا باتجاه الأفق الشمالي الشرقي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء المملكة والوطن العربي، مساء اليوم الاثنين.

ومن جانبه، أوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن ذلك النجم هو «العيوق» الذي بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر لونه الذهبي ويختفي اللونان الأحمر والأخضر، لافتًا إلى أنه لو كان الإنسان قادرًا على السفر إلى هذا النجم سوف يجده عبارة عن نجمين.

وقال ماجد أبوزاهرة، أن كليهما لهما نفس درجة حرارة السطح تقريبًا مثل درجة حرارة الشمس ولكنهما أكبر وأسطع من الشمس، كما أن كل نجم في السماء يخضع لنفس العملية مثل «العيوق» في إنتاج وميض الألوان، وذلك لأن كل نجم عندما يكون منخفضًا نحو الأفق يومض بجنون.

وأشار إلى أن ذلك لأن الضوء القادم منه يجب أن يعبُرَ من خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي تعمل على انكسار ضوء النجم إلى ألوان قبل أن يصل إلى أعيننا، مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس.