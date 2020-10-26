أخبار السعودية اليوم.. وزارة الصحة تحدّد موعد الإعلان عن الفائزين بجائزة «وعي».. وتجهيز 5600 عربة كهربائية ويدوية للمعتمرين

ترصد «صحيفة عاجل»، أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، الموافق 26 أكتوبر 2020م، منها: «الصحة» تحدّد موعد الإعلان عن الفائزين بجائزة «وعي»، وتجهيز 5600 عربة كهربائية ويدوية للمعتمرين، و«السعودية للكهرباء» توضح تطورات انقطاع التيار في 5 مراكز بالطائف.

كشفت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن أن يوم السبت المقبل 31 أكتوبر، هو موعد إعلان أسماء الفائزين بجائزة وعي 2020 في موسمها الرابع، وذلك خلال حلقة تلفزيونية سيتم تخصيصها وبثها على قناة MBC 1، نظراً للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها جهزت «600» عربة كهربائية، و«5000» عربة يدوية، يشرف عليها «120» موظفًا، لخدمة قاصدي المسجد الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، حفاظاً على سلامتهم.

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري (1919)، آخر تطورات ما تم تداوله حول تعرض طفل بمكة المكرمة للتعنيف، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أوضح وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض السياح عالميًّا بنسبة تتراوح بين 60٪ و80٪، وأن أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع مُعَرَّضَةٌ للخطر.

حددت القيادة الميدانية المتقدمة لمراقبة حريق تنومة، خطة الـ48 ساعة المقبلة والتي تمثلت في إبقاء 50% من فرق الاسناد لـ5 نقاط في موقع الحريق، يتمركز فيها الدفاع المدني والمتطوعون.

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتبارًا من يوم الأحد 08/03/1442هـ الموافق 25/10/2020م ولمدة ثلاث سنوات.

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي تكاليف عمليات الختان للذكور، وذلك بحد أقصى (500) ريال.

أعلنت أمانة منطقة نجران عن إغلاق إحدى حارات نفق طريق الملك عبد العزيز؛ وذلك لإعادة دهان الواجهات.

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أجواء اليوم الإثنين، وليلة الثلاثاء على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن الفرق الميدانية تعمل حاليًا على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في مراكز عشيرة والقرشيات والعطيف والمحاني والفيصلية، التابعة لمحافظة الطائف.

أسهمت وزارة التعليم في دعم جهود الجامعات السعودية لإيحاد حلول ابتكارية لعدد من التحديات في مجالات الطاقة والنقل والترفيه، وذلك بعد مشاركتها في تحدي نيوم للذكاء الصناعي الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي.

التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد يسجل أكثر من 12 ألف محاضرة افتراضية

تواصل عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تقديم خدماتها الإلكترونية، حيث أظهرت إحصاءات العمادة للأسبوع الثامن من الدراسة في الفصل الأول للعام الجامعي 1442هـ، تسجيل ١١٠٢٣ جلسة افتراضية، و١٢٥٧٩ محاضرة افتراضية مسجلة.

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