بدون مراجعة مكاتب الوكالة.. الأحوال المدنية توضح بالفيديو شروط وإجراءات إصدار سجل الأسرة للأمهات

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات إصدار سجل الأسرة للأمهات بدون مراجعة مكاتب الوكالة، وإيصال السجل على العنوان الوطني.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر مقطع فيديو، أن سِجِلَّ الأسرة للأمهات يُسَجَّل فيه جميع الأبناء ويعد وسيلة إثبات رسمية تُمكّن الأم من مراجعة الجهات الحكومية والخاصة مثل المدارس والمستشفيات.

ومن ضمن شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات، أن تكون أمًّا متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ويجب أن يكون لدى مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجَّلة في العنوان الوطني «واصل».

ووفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر، فإنَّ طريقة الحصول على سجل الأسرة للأمهات من خلال الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول على حساب المستفيدة في منصة أبشر.

2- اختيار أيقونة «خدماتي».

3- النقر على اختيار «خدمات».

4-ثم اختيار «الأحوال المدنية».

5- اختيار خدمة إصدار سجل الأسرة للأمهات.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه في حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقًا، لن يتم إصدار سجل جديد إلا في الحالات الآتية:

1-تغيير في حالة مقدمة الطلب.

2-تغيير في عدد أفراد الأسرة

3-تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة

شاهد الفيديو:

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