توضيح من الجوازات السعودية بشأن المعلومات التي يحتوي عليها تقرير مقيم

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن البوابة الإلكترونية «مقيم» تُمكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن تقرير مقيم يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعد مستندًا رسميًّا ومعتمَدًا من المديرية العامة للجوازات.

ولا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي «باركود» أو عن طريق بوابة مقيم؛ علمًا أن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار، وفقًا للجوازات السعودية.

اقرأ أيضًا:

«الجوازات»: استلام هوية مقيم عبر البريد من خلال بوابة «مقيم»

هل يجب تجديد هوية مقيم كل عام؟.. الجوازات توضح