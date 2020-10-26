تُعقَّم قبل وبعد الاستخدام.. تجهيز 5600 عربة كهربائية ويدوية للمعتمرين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها جهزت «600» عربة كهربائية، و«5000» عربة يدوية، يشرف عليها «120» موظفًا، لخدمة قاصدي المسجد الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، حفاظاً على سلامتهم.

وذكرت الرئاسة العامة، في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني، أن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام تعمل على تعقيم جميع العربات بشكل فوري وذلك قبل الاستخدام وبعده، ويتم وضع ملصقات التعقيم للتأكيد بأن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.

كما فعلت إدارة التنقل 7 مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات، أربعة منها داخل المسجد الحرام، و3 مواقع خارجه، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، عند طلب الخدمة وتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية كافة، وذلك لسلامة ضيوف بيت الله الحرام، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

يشار، إلى أن هذه الخدمات والجهود التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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