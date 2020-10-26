بحوزتهم 71 ألف ريال.. شرطة الرياض تقبض على 5 مقيمين تاجروا في شرائح الاتصال

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال.

وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية «تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس»، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأشار، إلى أنهم اتخذوا من أماكن عملهم في متاجر الكماليات بمدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضُبط بحوزتهم «1444» شريحة لشركات اتصالات محلية، و«8» أجهزة قارئ للبصمات، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، ومبالغ مالية قدرها «71.669» ريالاً.

ولفت، إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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