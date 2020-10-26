عبر نظام الصرف الآلي السريع..
مأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، اليوم الاثنين، إيداع أكثر من 2.5 مليون ريال في حسابات المستفيدين عبر نظام الصرف الآلي السريع؛ والتي تمثل مكافآت للطلاب والطالبات, ومحو الأمية, ونهاية الخدمة للعمال والموفدين للخارج.
ودعا المساعد للخدمات المساندة علي الغامدي، المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية أو التواصل مع الإدارة عبر منصاتها الإعلامية الرسمية.
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كانت هذه تفاصيل خبر منها مكافأت للطلاب.. «تعليم الباحة» تودع أكثر من 2.5 مليون ريال بحسابات المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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