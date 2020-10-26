361 حالة تعافٍ.. «الصحة» تعلن تسجيل 357 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 17 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 345232 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 331691 حالة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5315 حالة.
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