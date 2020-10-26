كيف يتم توزيع معاش المتقاعد بعد وفاته؟.. «التأمينات الاجتماعية» تجيب

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عن كيفية توزيع المعاش المتقاعد المتوفي على المستفيدين من أفراد أسرته.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة صاحب المعاش التقاعد يتم توزيع المعاش بالتساوي على أفراد أسرته المستحقين.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على توزيع المعاش كاملًا بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ونسبة (75%) من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، ونسبة (50%) إذا كان المستحق شخصًا واحدًا.

ويشترط ألا يقل نصيب كل فرد من أفراد العائلة عن (396.75) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع هذه الأنصبة (1983.75) ريال، أو متوسط الأجور الذي تم حساب المعاش على أساس أيهما أكبر، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت بعد وفاة المتقاعد، يصرف لها منحة زواج بواقع (18) شهرًا من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة، ويتم إيقاف الصرف عنها، إذا طُلقت أو رُمِّلت، ثم يتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين.

بينما في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الذي سبق أن قُطع نصيبه لزوال عجزه، يتم إدراجه ضمن المستحقين.

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