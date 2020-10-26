توضيح من «الغذاء والدواء» حول فترة صلاحية الأدوية ومنتجات التجميل

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مدة صلاحية الأدوية ومنتجات التجميل تختلف عند الفتح عن التواريخ المُسجَّلة على العبوة.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنفوجرافًا توعويًا بعنوان «فترة صلاحية الأدوية ومنتجات التجميل» وعلقت عليه قائلة: «تختلف مدة صلاحية الأدوية ومنتجات التجميل عند الفتح عن التواريخ المسجلة على العبوة». وتضمن الإنفوجراف ما يلي:

ــ الأقراص والكبسولات التي تأتي بعلبة الصرف من الصيدلية: 6 أشهر من تاريخ صرفها، إلا إذا أبلغك الصيدلي بغير ذلك.

ــ الكريم على شكل علبة: شهر من الفتح.

ــ قلم الإنسولين غير المفتوح: تاريخ الصلاحية المكتوب على العبوة إذا حفظ في درجة حرارة من 2-8 درجة مئوية.

ــ قلم الإنسولين بعد الفتح للمرة الأولى: 4 أسابيع إذا حفظ في درجة حرارة من 2-8 درجة مئوية.

وكانت وزارة الصحة قد شددت، على الالتزام بتاريخ الصلاحية المُدوَّن على علبة الدواء، موضحة كيفية التصرف حال ذكر الشهر دون تحديد يوم معين.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «عند ذكر الشهر دون تحديد يوم وتاريخ معين من الشهر، فذلك يعني أنه يمكنك استخدام الدواء حتى آخر يوم من الشهر المذكور».

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