متوافر بالمراكز الصحية ودون موعد.. «الصحة» تجدِّد دعوتها لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

آمن تمامًا..
جددت وزارة الصحة دعوتها للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أنه «آمن» تمامًا، مشيرة إلى أهميته لكبار السن.
وذكرت الوزارة، عبر «تويتر» أنه لموسم شتاء سليم.. بادر بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه آمن ويمكن الحصول عليه دون موعد من أي مركز صحي.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، هاني جوخدار عبر «تويتر»، أن تطعيم كبار السن ضد الإنفلونزا مهم جدًا لحمايتهم ضد ڤيروس الإنفلونزا الموسمية وخصوصًا في ظل الجائحة العالمية لمرض «كوڤيد-١٩».
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كانت هذه تفاصيل خبر متوافر بالمراكز الصحية ودون موعد.. «الصحة» تجدِّد دعوتها لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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