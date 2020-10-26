357 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة



أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 357 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345232 حالة، من بينها 8228 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 784 حالة حرجة، كما تم تسجيل 361 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 331691 حالة. وبلغ عدد الوفيات 5313 حالة، وذلك بإضافة 17 وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 52321 فحص مخبري جديد. ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميا.

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