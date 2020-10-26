السعودية اليوم / السنغال تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



داكار 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و565 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 322 حالة.

// انتهى //

16:50ت م

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داكار 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسجّلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و565 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 322 حالة.// انتهى //16:50ت م0140

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