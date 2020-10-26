

مكة المكرمة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الزراعة والصيانة الدورية في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة؛ لتهيئة الحدائق العامة والمنتزهات لمرتاديها، حيث تم زراعة 35 ألف زهرة من البفتة متعددة الألوان وزهور الأمرنتس، وذلك لتحسين وتجميل أحياء وشوارع وميادين مكة المكرمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الأعمال المُنفذة من قِبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة على صيانة ونظافة الملاعب والحدائق العامة، حيث تم مؤخراً القيام بأعمال الصيانة لملعب النسيم، وحديقة الرجاء بالعدل، وحديقة النجمة بالنوارية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتهيئة الحدائق والمنتزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وتحسين المشهد البصري للعاصمة المقدسة

// انتهى //

16:39ت م

0134





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زراعة أكثر 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.