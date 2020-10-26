السعودية اليوم / مدير فرع المياه والزراعة يتفقد مكتب الوزارة بمحافظة رابغ



جدة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة , المهندس سعيد بن جارالله الغامدي , اليوم , مكتب الوزارة بمحافظة رابغ، والوحدة البيطرية بمركز حجر، بالإضافة إلى قسم الثروة السمكية بالمحافظة, ومشروع استزراع أشجار الشورى، والتوسع في زراعة “غابات المانجروف” على ساحل البحر الاحمر.

وشدد الغامدي على أهمية زراعة " المانجروف " لقيمتة الاقتصادية والبيئية الكبيرة، حيث يلعب دوراً في الحفاظ علي الاستقرار والاتزان البيئي , فيما وقف على مواقع التشجير في المحافظة، ومشاركة محطة تحلية رابغ في مبادرة " لنجعلها خضراء " في زراعة 300 شتلة , فيما ناقش احتياجات مكتب الوزراة بالمحافظة والبرامج والدعم المقدم للمزارعين ومربي الماشية , والعمل على أن تصل لكافة المستفيدين والمستحقين لها.

إلى ذلك التقى محافظ رابغ, خالد بن محمد بن مبيريك , مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة, المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، بحضور مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ, المهندس أحمد فواز الحربي، ومدير الوحدة البيطرية بحجر محمد بن عويش المطيري.

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16:38ت م

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