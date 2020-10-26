السعودية اليوم / مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة أربع سنوات.



المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

حصل مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة

وذلك بعد الزيارة التقييمية الأخيرة من قبل مقيمّي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتي اطلعوا خلالها على ماتقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.

ويأتي ذلك تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة كي تضمن تخرجاً متميزاً في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.

//انتهى//

16:38ت م

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المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسحصل مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة أربع سنوات.وذلك بعد الزيارة التقييمية الأخيرة من قبل مقيمّي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتي اطلعوا خلالها على ماتقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.ويأتي ذلك تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة كي تضمن تخرجاً متميزاً في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.//انتهى//16:38ت م0132

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.