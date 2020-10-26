

المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1442هـ الموافق 26 اكتوبر 2020م واس

تنفّذ المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية, ويصاحب الحملة أنشطة تثقيفية لتعزيز الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع عامة, وحثّهم على أخذ لقاح "الانفلونزا" لاسيما المصابون بالأمراض المزمنة والأطفال وكبار السن, ومرضى القلب والكلى, لوقايتهم - بمشيئة الله - من الإصابة بالمرض الذي ينشط خلال فصل الشتاء.

وأفاد المتحدث الرسمي بصحة المدينة المنورة مؤيد ابو عنق أن مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في المدينة المنورة وفي المحافظات والقرى التابعة تشارك في تنفيذ الحملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية, إضافة إلى المشاركة الفاعلة من عدد من الجهات الحكومية والمتطوعين, والجهود التوعوية التي تنفّذها منشآت القطاع التعليمي, وإدارات الخدمات الطلابية, والمراكز الطبية في الجامعات من خلال إتاحة التسجيل لدعم جهود تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية, والمبادرة بأخذ اللقاح بوصفه وسيلة آمنة للوقاية من الانفلونزا الموسمية بمشيئة الله - وذلك ضمن الجهود التي تهدف إلى المساندة في تنفيذ الحملة لتشمل أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع, لتعزيز توعية بأهمية التطعيم وتعزيز الوعي الصحي لديهم, والحث على اتباع سلوكيات سليمة تحدّ من حالات الإصابة بـ "الانفلونزا الموسمية" وبالتالي خفض أعداد المنومين في المستشفيات بسبب المرض.

// انتهى //

16:26ت م

0129





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة المدينة المنورة تطلق الحملة التوعوية ضد الانفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.