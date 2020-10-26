

الدمام 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف عددا من المشروعات التنموية والتطويرية في المحافظة، وذلك ضمن مشروعاتها لرفع مستوى الخدمات البلدية في جميع مدن المحافظة وجهودها في تطوير وتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن، من خلال خطة زمنية لإنشاء الحدائق والمماشي والواجهات البحرية ومبادرات إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وطرح الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وشملت هذه المشروعات إنشاء مشروع امتداد لشارع زين العابدين بعنك بمحافظة القطيف من شارع الخيل إلى طريق الملك عبدالعزيز بطول 800 متر وعرض 40 مترا، وصيانة طريق سلمان الفارسي من شارع القدس إلى شارع الخيل بطول 600 متر، وتطوير شارع مصعب بن عمير بطول كيلو متر واحد وعرض 25 مترا، وتطوير شارع عبدالرحمن بن عوف بطول 650 مترا وعرض متوسط 12 مترا.

وتم اعتماد تطوير امتداد شارع القسمة بعنك من طريق الملك عبدالعزيز إلى شارع سهيل بن حنيف بطول كيلو متر واحد، وتم سفلتة شارع الخيل وشارع أرامكو بإجمالي مساحة 3700 متر، وسيتم خلال المدة القليلة القادمة البدء بأعمال تأهيل وتطوير حديقة الخزامى الواقعة بشارع خالد بن الوليد التي تبلغ مساحتها 16000 مترمربع وتتضمن اعتماد إنشاء ممشى صحي، إضافة إلى وجود 12 حديقة قائمة في مدينة عنك بإجمالي مساحة تبلغ 54000 مترمربع، وجارٍ العمل على دراسة تطوير بقية الحدائق ضمن الخطة المستقبلية.

كما يجلري العمل على نزع ملكية 69 عقاراً لأعمال التطوير وفك الاختناقات المرورية وإنشاء شارع نموذجي بطول 900 متر وعرض 30 مترا في عنك.

فيما تمت أعمال تكسية ممرات عنك القديمة بالبلاط المتداخل (إنترلوك) بإجمالي مساحة تبلغ 15000 مترمربع، وصيانة شوارع وأرصفة متفرقة بمساحة تبلغ 8000 مترمربع، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، كما أن هناك خطة وبرامج لإنشاء أسواق نموذجية حسب احتياجات المنطقة ورغبة الأهالي.

// انتهى//.

15:45ت م

0119





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ عدداً من المشروعات التنموية بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.