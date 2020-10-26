شكرا لقرائتكم خبر عن عطل في «مدرستي» منذ أمس يحول الطلاب لـ «Teams» والان نبدء بالتفاصيل

يواجه الطلاب والمعلمين مشاكل تقنية في منصة مدرستي والتي يتم من خلالها الدخول الى الفصول الافتراضية، حيث تواصل بعض المعلمين والمعلمات مع أبنائهم الطلاب وطلبهم للتوجه لـ «Teams» بشكل مباشر لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب ، ولا زالت المشكلة مستمرة من يوم امس حتى الان ولم تحل بشكل جذري .

يشار إلى أن منصة مدرستي تستوعب قرابة 7 مليون طالب وطالبة ، إضافة للمعلمين والمعلمات الموزعين على فترتين صباحية ومسائية لضمان عدم حدوث مشاكل تقنية .