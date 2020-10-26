- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت الكويت 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 122317، في حين سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 749 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 113391 حالة.
فيروس كورونا الجديد
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 04:02 PM
إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 749 حالةالكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجلت الكويت 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 122317، في حين سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 749 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 113391 حالة.
، الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.