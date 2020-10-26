السعودية | برنامج مكثف لتدريب الطلاب الراغبين في اجتياز اختبار ” الايلتس ” مجاناً

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن برنامج مكثف لتدريب الطلاب الراغبين في اجتياز اختبار ” الايلتس ” مجاناً والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:50 مساءً, 26 أكتوبر 2020 م
المناطق - الرياض
أعلن المدير الإقليمي بشركة IDP IELTS بالمملكة محمود عبدالعزيز عن مبادرة اعداد وتدريب مجانية للطلاب والطالبات الراغبين في اجتياز اختبار الايلتس ، وذلك تقديراً للطلاب والطالبات لارتفاع تكلفة برامج الاعداد والتدريب الخاصة لاجتياز الاختبار والتي تصل الى مبالغ عالية ، حيت تم تحويل جزء من الميزانية التسويقية الى دعم الطلاب الراغبين في اداء الاختبار، من خلال برنامج اعداد مكثف يغطى الاربعة اجزاء الخاصة بالاختبار الذي يقدمه خبراء معتمدين عن بُعد ، ويشار الى ان شركة ” idp ” هي الشريك المالك عالميا لاختبار الايلتس وتدير مراكز للاختبار في اكثر من 55 دولة ، ولديها اكثر من عشرون مركز اختبار بالمملكة ـ وتقدم خدمات القبولات الجامعية لأكثر من 50 سنة وتنظم فعاليات لأكبر الجامعات العالمية بالمملكة ، حيث يقام أكبر ملتقي الكتروني للجامعات بالمملكة عن بُعد يومى ٣٠ و ٣١ أكتوبر ، حيث تجتمع أكثر من 90 جامعة عالمية لعرض خدماتها التعليمية للطلاب في المعرض المجاني عبر الانترنت و الذي تنظمه شركة ” idp ” والتي تعد من اوائل الشركات بالعالم في مجال الدراسة الدولية ومساعدة الطلاب الراغبين في الدراسة في الجامعات العالمية ، والتسجيل مجاني عبر الرابط www.idp.com
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