شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مقيمين .. القبض على عصابة "شرائح الاتصال" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض، القبض على خمسة مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال لشركات اتصالات محلية. وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن عملهم في متاجر الكماليات بمدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضُبط بحوزتهم (1444) شريحة لشركات اتصالات محلية، و (8) أجهزة قارئ للبصمات، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، ومبالغ مالية قدرها (71.669) واحد وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريالاً، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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