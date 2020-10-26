فيديو.. الأحوال المدنية توضح طريقة طلب سجل الأسرة للأمهات

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الأحوال المدنية عن طريقة طلب وإيصال إصدار سجل الأسرة مستقل للأمهات عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال في المراكز والمحافظات.

وعبر فيديو جراف نشرت الأحوال المدنية تفاصيل تقديم طلب الحصول على سجل الأسرة للأمهات وكذلك كيفية طلب إيصال السجل عبر البريد السعودي.

ويمكن الحصول على سجل الأسرة من خلال الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار تبويب خدمات، ومن ثم اختيار الأحوال المدنية، ثم اختيار طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للأمهات بعد إكمال البيانات.

وفي سياق متصل دشنت الأحوال المدنية بمنطقة القصيم، مكتبًا رجاليًا في محافظة ضرية، لتقديم خدمات السجل “المدني” للمواطنين، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة “أبشر” لاستقبال طلبات المستفيدين.

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.



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