بوابة سفير التقديم Safeer تبدأ تسجيل مسار التميز للابتعاث

2020-10-26

متابعات الخليج 365 _ الرياض

بدأت بوابة سفير التقديم Safeer قبول طلبات التسجيل في مسار التميز للابتعاث الذي أعلنت عنه وزارة التعليم يوم أمس.

خطوات التقديم عبر موقع سفير Safeer

في البداية يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع من هنا

يختار الطالب أيقونة مسار التميز للابتعاد.

تحديد البرنامج التعليمي.

إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

اختيار أيقونة أرسل رمز التفعيل للجوال.

بعد ذلك تقوم بإدخال رمز التفعيل، ثم متابعة التسجيل.

ظهور صفحة البيانات الشخصية، ويجب تحري الدقة في كتابة البيانات لأنه لن تتمكن من تعديل البيانات بعد إرسال الطلب.

ظهور صفحة بيانات المرافقين ويتم اختيار إضافة مرافق جديد.

ملء البيانات المطلوبة كاملة ثم يتم اختيار التالي:

املأ البينات المطلوبة كاملة.

الانتقال لنموذج بيانات البعثة.

الانتقال لنموذج بيانات الاتصال الخاص بك، ستصلك رسالة بريد إليكتروني على بريدك بها رمز التحقق.

لإكمال إرسال الطلب يُرجى رفع المستندات والوثائق كاملة.

ظهور نافذة تم استلام طلبك مع رقم الطلب وكلمة المرور.

إطلاق مسار التميز للابتعاث

وكشفت وزارة التعليم عن تفاصيل مسار التميز للابتعاث الذي تم إطلاقه اليوم ويشمل 32 تخصصًا في 70 جامعة حول العالم.

ورفع وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إطلاق المسار، وعلى ما يقدمانه من دعم لامحدود لقطاع التعليم بشكل عام، ودعم برنامج الابتعاث بشكل خاص.

أهداف مسار التميز للابتعاث

وقال وزير التعليم: “إن مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية؛ هو لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية مستقبلًا، وإتاحة الفرصة للإنسان السعودي للمنافسة عالميًا بقدراته وإمكاناته العلمية والبحثية، بما ينمي معارفه ومهاراته في المجالات والتخصصات المختلفة”.





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