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فيديو.. محافظ حفر الباطن يستعرض مشروع تطوير المنطقة المركزية
تجول في بعض المحلات والبيوت التراثية
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن
زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود المنطقة المركزية بالسوق الشعبي، وتجول في بعض المحلات والبيوت التراثية، واطلع على ما يقدمونه من منتجات واستمع منهم بشرح عن السوق في السابق وبحضور مديري الجهات المعنية.
واطلع محافظ حفر الباطن خلال جولته على عرض لمشروع تطوير المنطقة المركزية بشارع مكة المكرمة بالمحافظة من قبل أمين المحافظة المهندس خلف حمدان العتيبي، ثم قام المختصون في الأمانة بشرح تصميم المنطقة بجزأيها الشمالي والجنوبي وزيادة مساحات ممرات المشاة وإيجاد مناطق مفتوحة مما يساهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة وأنسنة المدن.
وذكر المحافظ بأن هذه المشاريع التنموية تساهم بتطور المحافظة اقتصادياً وسياحياً، وينعكس إيجاباً في وضع هوية للمحافظة من خلال الاهتمام السوق التراثي القديم ومنطقة وسط المدينة أسوة ببقية المدن الكبرى في المملكة وبعض مدن الدول الخليجية والعالمية.
وفي ختام الجولة قدم أمين المحافظة كتيب الدراسة الشاملة عن المشروع لمحافظ حفر الباطن.
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