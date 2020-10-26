، بنك التنمية الاجتماعية يموّل إنشاء مصانع ومعامل إنتاج البن في عسير وجازان ،

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويله للجمعيات المتخصصة ورواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والناشئة؛ لإنشاء مصانع ومعامل إنتاج ومعالجة البن في منطقتي عسير وجازان.
ويهدف البنك، من خلال دعمه وتمويله، إلى خلق فرص استثمارية لمشاريع ناشئة وصغيرة وفق معايير احترافية تضمن نجاح العملية الإنتاجية، والاضطلاع بدور فاعل لتشجيع وتعزيز قدرة المنتج المحلي وتحفيزه للمنافسة والاستدامة في ظل الإمكانات الهائلة في الموارد الطبيعية.
ويحرص البنك على تحقيق العديد من المكتسبات خلال هذا التمويل من ضمنها، التنوع الاقتصادي، تغذية الأسواق المحلية من المنتج المحلي، إضافة قيمة نوعية على البن السعودي من خلال التصنيع والتسويق، توفير فرص عمل في مناطق الإنتاج، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة، انشاء المصانع الإنتاجية ذات الميّز الاستهلاكية، التوسع في دعم وتمكين سلسلة القيمة لتحفيز زراعة البن السعودي.
وقد تم توقيع اتفاقيات بين المستثمرين من الشركات الوطنية وملاك مزارع البن السعودي، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وميادة بدر الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي.بنك التنمية الاجتماعية
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 02:42 PM
تشجيعاً للمنتج المحلي وتعزيزاً قدرته على المنافسة.. بعد توقيع اتفاقياتبنك التنمية الاجتماعية يموّل إنشاء مصانع ومعامل إنتاج البن في عسير وجازان
أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويله للجمعيات المتخصصة ورواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والناشئة؛ لإنشاء مصانع ومعامل إنتاج ومعالجة البن في منطقتي عسير وجازان.
ويهدف البنك، من خلال دعمه وتمويله، إلى خلق فرص استثمارية لمشاريع ناشئة وصغيرة وفق معايير احترافية تضمن نجاح العملية الإنتاجية، والاضطلاع بدور فاعل لتشجيع وتعزيز قدرة المنتج المحلي وتحفيزه للمنافسة والاستدامة في ظل الإمكانات الهائلة في الموارد الطبيعية.
ويحرص البنك على تحقيق العديد من المكتسبات خلال هذا التمويل من ضمنها، التنوع الاقتصادي، تغذية الأسواق المحلية من المنتج المحلي، إضافة قيمة نوعية على البن السعودي من خلال التصنيع والتسويق، توفير فرص عمل في مناطق الإنتاج، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة، انشاء المصانع الإنتاجية ذات الميّز الاستهلاكية، التوسع في دعم وتمكين سلسلة القيمة لتحفيز زراعة البن السعودي.
وقد تم توقيع اتفاقيات بين المستثمرين من الشركات الوطنية وملاك مزارع البن السعودي، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وميادة بدر الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي.
، بنك التنمية الاجتماعية يموّل إنشاء مصانع ومعامل إنتاج البن في عسير وجازان ،
المصدر : الخليج 365
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