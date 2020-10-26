، اجتماعات لبحث استئناف مفاوضات "سد النهضة".. "عباس": لن نتفاوض بنفس الأساليب السابقة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سعيًا لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي؛ يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا وبرعاية الاتحاد الأفريقي.
وبعث وزير الري السوداني، ياسر عباس، رسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا، جي باندورا، أكد فيها على "تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الري السوداني: لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي تم اتباعها خلال الجولات السابقة، التي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.
ودعا المسؤول السوداني لدعم المفاوضات المقبلة "بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول طرق ومناهج جديدة للتفاوض مغايرة لتلك التي تم اتباعها في الجولة الماضية.
وأضاف: يتم ذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها، واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محدد.سد النهضة
اجتماعات لبحث استئناف مفاوضات "سد النهضة".. "عباس": لن نتفاوض بنفس الأساليب السابقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-26
سعيًا لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي؛ يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا وبرعاية الاتحاد الأفريقي.
وبعث وزير الري السوداني، ياسر عباس، رسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا، جي باندورا، أكد فيها على "تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الري السوداني: لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي تم اتباعها خلال الجولات السابقة، التي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.
ودعا المسؤول السوداني لدعم المفاوضات المقبلة "بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول طرق ومناهج جديدة للتفاوض مغايرة لتلك التي تم اتباعها في الجولة الماضية.
وأضاف: يتم ذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها، واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محدد.
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
02:29 PM
غدًا وبمشاركة وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي
سعيًا لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي؛ يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا وبرعاية الاتحاد الأفريقي.
وبعث وزير الري السوداني، ياسر عباس، رسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا، جي باندورا، أكد فيها على "تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الري السوداني: لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي تم اتباعها خلال الجولات السابقة، التي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.
ودعا المسؤول السوداني لدعم المفاوضات المقبلة "بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول طرق ومناهج جديدة للتفاوض مغايرة لتلك التي تم اتباعها في الجولة الماضية.
وأضاف: يتم ذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها، واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محدد.
، اجتماعات لبحث استئناف مفاوضات "سد النهضة".. "عباس": لن نتفاوض بنفس الأساليب السابقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعات لبحث استئناف مفاوضات "سد النهضة".. "عباس": لن نتفاوض بنفس الأساليب السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.