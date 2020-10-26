شكرا لمتابعة خبر عن مزايا تقرير «مقيم» عن أحد العاملين لدى المنشأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن مزايا تقرير "مقيم" الذي تتمكن المنشآت من عمله عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.
وأوضحت "الجوازات"، أن مزايا تقرير "مقيم" أنه يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعد مستنداً رسمياً ومعتمداً من المديرية العامة للجوازات، ولا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه، كما يمكن التحقق من التقرير عن طريق البوابة الإلكترونية.
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