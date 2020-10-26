شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كشف آخر تطورات حريق تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تشهد غرفة العمليات المشتركة تجمع لجميع القيادات من الدفاع المدني والمتطوعين والبلديات وشركة أرامكو بإشراف الأمير تركي بن طلال أمير عسير والمشرف العام على متابعة عمليات إخماد حريق تنومة.

وأوضحت الإخبارية خلال تقرير لها آخر مستجدات الحريق وطريق إدارة الأزمة أنه لم يتبقى سوى ٥% من الحرائق ، وتتمثل في الرماد والبؤر البسيطة ، مضيفة انه تم إبقاء 50%من آليات الدفاع المدني، وبعض آليات أرامكو في جبل عثروبين .

وأكد تقرير الاخبارية أن عدد الرحلات الجوية لارمكو بلغت عشرة رحلات استطلاعية خلال الأيام الماضية، كما شاركت الشركة بعدة آليات ومولدات طاقة واضاءات .

وأشار إلى أن الأمور مطمئنة في تنومة ولايوجد أي تصاعد للأدخنة أو توسع لرقعة الحريق ، مبينا أن جميع الفرق يتمركزون في جبل عثروبين لمراقبة أي مستجدات للحريق.