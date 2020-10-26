شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لشخص يعتدي على طفل في مكة.. و"العنف الأسري" يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على طفل برماوي داخل إحدى المنازل في مكة.

وقال المركز إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة ، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو الذي أظهر الشخص يقوم بالاعتداء على الطفل داخل منزل، وسط صرخات استغاثة من الطفل لنجدته.