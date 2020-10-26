شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة: أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض السياح عالميا بنسبة تتراوح بين ٦٠٪ و٨٠٪ وأكثر من مائة مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر.

وقال الخطيب في مؤتمر "مستقبل الضيافة" الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين G20 ضمن برنامج المؤتمرات الدولية، أن المملكة بذلت جهودا كبرى بالتعاون مع من أجل تسريع تعافي القطاع السياحي والسفر السلس مع تطبيق الإجراءات الصحية لحماية السياح والعاملين في القطاع.

وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال الشهور الماضية صيف السعودية الذي شمل عدة وجهات سياحية على مستوى المملكة وكان من ضمنها رحلات الكروز التي تجوب البحر الأحمر، وحققت نتائج مميزة مع تطبيق أعلى معايير السلامة.