شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه المملكة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان العقيد الركن تركي المالكي، قد كشف في وقت مبكر من اليوم، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أخرى بالأجواء اليمنية.